Başkan Demirci, hakkında yolsuzluk iddiası çıkan Refik Tatar'ı yere göğe sığdıramadı!

Çayıroava Belediye Başkanı Şevki Demirci basın mensuplarıyla bir araya gelerek, Yardımcısı Refik Tartar hakkında son zamanlarda televizyon ve gazetelerde çıkan belediyeye ait arazi hisselerinden 15 gayrimenkul edindiği iddialarını yanıtladı. Çayırova Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen toplantıya Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci’nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Orhan Keskin, Mustafa Malkoç, Devrim Yılmaz, Ak Parti Çayırova İlçe Kadın Kolları Başkanı Seyhan Kutay, Dönmez ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Güler ve basın mensupları katılım gösterdi.

YALAN YANLIŞ KONULAR

Seçim dönemlerinde yalan yanlış haberlerin yapıldığını dile getiren Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, “Seçimlere kısa bir süre kaldı. Bir hasbihal toplantısı yapalım dedik. Son birkaç aydır ne oluyor bilmiyorum ama seçimin kaderinden midir nedir bir şeyler olur. Alakasız, yalan yanlış konuları, bitmiş konuları ısıtıp ısıtıp önümüze getiriyorlar. Biz boş teneke konularının tekrar gündeme gelmesini anlamış değiliz. Bitmiş konuları Sözcü, Cumhuriyet Gazeteleri ve Oda TV gündeme getirdi” ifadelerini kullandı.

YANLIŞI AFFETMEM

Refik Tartar meselesinin basit bir konu olduğunu ifade eden Demirci, “Kocaeli almış başını gidiyor. Biz Şekerpınar’da 18 imar uygulaması yaptık. 20 senedir çözülememiş meseleyi çözdük. 6 bin tapu dağıttık. Refik Bey ile ilgili bir sorun oldu. Adamın birinden arsa almış, kıyamet kopmuş. Aldığı yerler hisseli yerler. 2007’de almış, 2008’de almış. Çayırova’da 44 dönüm yeri olan Türkiye’nin en zengin adamıdır. Biz kendisini çağırıp söyledik. Senin oradan yer alman etik değil. Sonra kendisini görevden aldık. İçişleri Bakanlığına müracaat ettik. 15 gün boyunca incelediler. Bu şimdiki mesele değil. Niye şimdi gündeme geliyor. Refik Tartar’ı ben aldım görevden. Yanlış yapan adamı affetmem. Arkadaşın yaptığı iş kanuni. Sadece etik değil. Kıyametler kopartacak bir şey yok. Suçlu mu değil. 2 bin küsur dönüm arsası var. Bizim zamanımızda 540 dönüm arsa almış” şeklinde konuştu.

SELAHATTİN KAYA’YA YAZIKLAR OLSUN

CHP Çayırova İlçe Başkanı Selahattin Kaya’nın Çayırova’daki iddialarına yönelik konuşan Demirci, “CHP’li Selahattin bey, yazıklar olsun sana. Sen nasıl bir adamsın. Onu oraya taşıyorsun, bunu buraya. Ortalığı karıştırıyorsun. Şevki Demirci’nin 25 kuruşluk bir şeyini bulsunlar ben görevi bırakıyorum görevi, şahit olun. Siz buranın canını okumuşsunuz. Belgeler var. Anasını ağlatmışsınız Çayırova’nın. 193 bin 30 metrekare arsanın canını okumuşsunuz. Ben geriye dönmem önüme bakarım. Ama böyle erkeklik yapmaya kalktığın zaman geriye bakarım. Selahattin efendiye söylüyorum; bundan sonra yakanızdan düşmeyeceğim. Ben burada olduğum sürece burada görev yapamaz. Türkiye’nin gündemine oturan mesele işte bu arkadaşlar” diye belirtti.

DİMDİK AYAKTAYIZ

Konuşmalarına devam eden Demirci, “Arsaları kimlere peşkeş çektiklerini duysanız şaşırırsınız. Selahattin Efendi fazla konuşmasın, zıplatmasını bilirim. Saadet Partisi de dahildir ki bizimle ilgili yaptıklarını açıklamayı bize sorun. 2004’ten beri uğraşıyorlar. Ben bu gazete ve televizyonları mahkemeye vereceğim. Bundan sonra savunma yok, saldırı var. Selahattin Efendi açık ve net söylüyorum sana; konuştuğun gibi batıracağım seni. Bizde hatalar olabilir ama asla yanlışlar olamaz. Çayırova yaptığımız hizmetlerle yaşanabilir bir ilçe haline geldi. Şevki Demirci’yi yıpratmak kolay değil. Biz Allah’a şükür teşkilatımızla dimdik ayaktayız. Yine söylüyorum Refik Bey çok doğru bir adamdır. Yaptığı yanlış değildir. Hedef Refik değil benim” diye konuştu.

CHP’NİN SİYASETİ KİRLİLİK ÜZERİNE

CHP’nin siyaset anlayışına yönelik eleştirilerde bulunan Başkan Demirci, “Adamların siyaseti böyle. Kirlilik üzerine kurulmuş. Eskiden de böyleydi şimdide. Yapıcı duruşları yok. Yıkıcı duruşları var. Yazıklar olsun böyle adamlara. Millet onlara muhalefet görevi vermiş, denetle demiş. Kendileri 2 gün meclise gelir, üçüncü gün ortadan kaybolurlar” şeklinde konuştu.

YIPRATMAYA ÇALIŞIYORLAR

Son olarak Çayırova’da yaptıkları açıklamaları anlatan Demirci, “4 okul, belediye garajı, halk pazarları, mezarlıklar, semt meydanları, bu yatırımlar öyle kolay yatırımlar değil. 1 Milyon’dan 100 Milyon’a kadar maliyetleri var. Sosyal tesisleri, Şekerpınar uçak restoran, trafik eğitim parkı yapıyoruz. 25 kuruş kimseye de borcumuz yok. Çayırova’da alt ve üstyapının yüzde 98’i bitti. 100 Trilyon Lira. Seçim beyannamemizi 3’e katladık. Bir hastaneye ihtiyacımız var ama bu seçim beyannamemizde yok. Bu yıl temeli atılacak. Kent meydanı projemiz var. 2 okul daha yaptık. Kent meydanına da başlayacağız. Yapacak daha çok işimiz var. Dedikodularla bizi yıpratmaya çalışıyorlar” diyerek sözlerini sonlandırdı.