AKP İl Yönetimi’nde siyasete devam eden, İzmit Belediye Başkan adaylığı için adı geçen Ali Korkmaz, hafta sonu Akmeşe’deydi. Korkmaz, beldenin sevilen isimlerden, Atatürk Mahalle Muharı Refik Akyüz ve eşi Nefise Hanım’ın oğulları İbrahim ile Hikmet-Osman Kaya çiftinin kızları Dilek’in düğününe katıldı. Kaya ve Akyüz ailelerinin akraba ve dostlarının yoğun ilgi gösterdiği düğünde, İbrahim ve Dilek’e tebrik edip, ömür boyu mutluluk dileyen Korkmaz, “Evlilik müessesi karşılıklı anlayışla beslenen, toplumun temel taşı olan çok yüce bir kurumdur. Beraber bu kurumu en güçlü şekilde ayakta tutup, hayat boyu birbirinize destek olacağınıza inanıyorum” dedi.
Bugün 11:50 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 11:51 TSİ )
Akyüz ile Kaya aileleri dünür oldu
İzmit Belediye Başkan adayı olarak adı geçen AKP eski İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, Akmeşe Atatürk Mahalle Muhtarı Refik Akyüz’ün oğlu İbrahim Akyüz ile Dilek Kaya’nın düğününe katılıp, genç çiftin ve ailelerinin sevincine ortak oldu.
Haber albümü için resme tıklayın
Bugün 11:50 TSİ - Yaşam
Anket Sigara kullanıyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz