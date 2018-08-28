Akyüz ile Kaya aileleri dünür oldu

AKP İl Yönetimi’nde siyasete devam eden, İzmit Belediye Başkan adaylığı için adı geçen Ali Korkmaz, hafta sonu Akmeşe’deydi. Korkmaz, beldenin sevilen isimlerden, Atatürk Mahalle Muharı Refik Akyüz ve eşi Nefise Hanım’ın oğulları İbrahim ile Hikmet-Osman Kaya çiftinin kızları Dilek’in düğününe katıldı. Kaya ve Akyüz ailelerinin akraba ve dostlarının yoğun ilgi gösterdiği düğünde, İbrahim ve Dilek’e tebrik edip, ömür boyu mutluluk dileyen Korkmaz, “Evlilik müessesi karşılıklı anlayışla beslenen, toplumun temel taşı olan çok yüce bir kurumdur. Beraber bu kurumu en güçlü şekilde ayakta tutup, hayat boyu birbirinize destek olacağınıza inanıyorum” dedi.