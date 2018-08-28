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Helin ve U19 Kadın Milli Takımı Polonya'da

U19 Kadın Milli Takımımız, 28 ve 30 Ağustos 2018 tarihlerinde Polonya ile oynayacağı hazırlık maçları için önceki gün öğle saatlerinde Varşova'ya geçti.

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U19 Kadın Milli Takımımız, 28 ve 30 Ağustos 2018 tarihlerinde Polonya ile oynayacağı hazırlık maçları için önceki gün öğle saatlerinde Varşova'ya geçti. 23 Ağustos 2018 Perşembe günü toplanan ve 3 gün boyunca antrenmanlarını Beykoz Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapan Milli Takımımız, 28 Ağustos'taki ilk maça kadar iki antrenman yapacak ve hazırlıklarını tamamlayacak.

KİMLER VAR KİMLER?

U19 Kadın Milli Takımımızın Polonya maçları aday kadrosunda şu isimler bulunuyor: Kaleciler: Bedriye Cam (Şanlıurfa Gençlik Spor), İrem Damla Şahin (Soya Spor Gençlik)… Defans: Cansu Nur Kaya (Pendik Çamlık Spor), Dilan Yeşim Taşkın (SKN St. Pölten Frauen), Ece Tütüncü (Dudullu), Melisa Korkmaz (Bayer 04 Leverkusen), Melisa Nilgün Keser (Soya Spor Gençlik), Melisa Özarslan (VfL Bochum), Senem Temiz (MSV Duisburg), Serra Can (Karadeniz Ereğli Belediye Spor)… Orta Saha: Beyzanur Sali (Denizüstü Spor), Birgül Sadıkoğlu (Eskişehir Öncü Spor Kulübü), Büşra Kuru (FC Speyer), Fatma Beyza Şahin (USC Landhaus), HELİN ATAÇ (KOCAELİ BAYAN FUTBOL KULÜBÜ), İrem Eren (Beşiktaş A.Ş), İrem Yılmaz (Gülizar Hasan Yılmas GSS Lisesi), Kevser Kartal (1207 Antalya Döşemealtı Belediye Spor), Pelin Nur Çelebi (Fomget Gençlik ve Spor), Rukiye Çiçek (Fatih Vatan Spor), Seda Nur İncik (1207 Antalya Döşemealtı Belediye Spor)… Forvet: Benan Altıntaş (Fomget Gençlik ve Spor), Birsen Bozbal (Fomget Gençlik ve Spor), Melike Öztürk (Horozkent Spor)… Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas… Teknik Direktör: Suat Okyar

Bugün 11:51 TSİ - Spor

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