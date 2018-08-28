Gölcükspor Kulübü Başkanı Ahmet Şahin, yönetim kurulundaki istifa söylentileriyle ilgili olarak “Bana gelen bir şey yok. Herkesin kendi takdiridir. Tabii ki kimseyi zorla tutamayız. Şimdi birlik ve beraberlik zamanıdır. Lig başlıyor” dedi. Şahin açıklamasında “Yönetim kurulu olarak bir bütün yeklinde görevimize devam ediyoruz. Şu anda lig maçımız var ve onu düşünüyoruz. Diyarbekir deplasmanında cumartesi günü gerekeni yapmak istiyoruz. Puanla başlamalıyız. Takım kampta güven verdi. Biz de sadece ve sadece bunu düşünüyoruz. Kimseyi torpille oynatacak halimiz yok. Kadro tamamen Kayhan Çubuklu hocamızın direktiflerindedir. Tek yetkili kendisidir” dedi.
Bugün 11:53 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:54 TSİ )
Şahin: Bu kulüpte torpil işlemez…
Gölcükspor Kulübü Başkanı Ahmet Şahin, yönetim kurulundaki istifa söylentileriyle ilgili olarak “Bana gelen bir şey yok. Herkesin kendi takdiridir. Tabii ki kimseyi zorla tutamayız. Şimdi birlik ve beraberlik zamanıdır. Lig başlıyor” dedi.
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Bugün 11:53 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz