TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Batman Petrolspor ile yaptığı son hazırlık maçını 3-0 kazandı. Cumartesi günü ilk lig maçında Gölcükspor’u ağırlayacak ekip, net bir galibiyet alırken, zorlu lig maçı öncesinde gövde gösterisi yaptı. Batman Şehir Stadı'nda gerçekleşen maçta her iki takım, tüm futbolcularına forma şansı verdi. Futbolcuların birbirlerine çiçek verdiği maç öncesinde, Batman Petrolspor taraftarları Diyarbekirsporlu futbolcuları tribünlere çağırdı.
Bugün 12:07 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:09 TSİ )
Diyarbekir Batman’ı 3 golle geçti…
TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Batman Petrolspor ile yaptığı son hazırlık maçını 3-0 kazandı.
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Bugün 12:07 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz