Diyarbekir Batman’ı 3 golle geçti…

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Batman Petrolspor ile yaptığı son hazırlık maçını 3-0 kazandı. Cumartesi günü ilk lig maçında Gölcükspor’u ağırlayacak ekip, net bir galibiyet alırken, zorlu lig maçı öncesinde gövde gösterisi yaptı. Batman Şehir Stadı'nda gerçekleşen maçta her iki takım, tüm futbolcularına forma şansı verdi. Futbolcuların birbirlerine çiçek verdiği maç öncesinde, Batman Petrolspor taraftarları Diyarbekirsporlu futbolcuları tribünlere çağırdı.