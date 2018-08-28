Kulübün yönetimi ellerine fırçayı alıp tesisleri elden geçirirken, Kulüp Başkanı Volkan Elmaser ve yönetim kurulu, ellerinde fırçalarla tesisin onarımını ve temizliğini bizzat kendileri yaparken, fedakarlık örneği sergiliyor. Başkan Elmaser “Tesislere yeni sezon öncesi, elimizden geldiğince bakım yapıyoruz. Emeği geçen tüm dostlarımıza teşekkürler” dedi. Temizlik çalışmasına Fatih Erdinç, Şakir Tüylüoğlu, Ayhan Özkan, Volkan Elmaser katıldı.
Bugün 12:09 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:10 TSİ )
Yavuz yönetiminden yoğun bakım!
Derine Yavuzspor Şehit Hakan Işık tesislerine yoğun bakım uygulanıyor.
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Bugün 12:09 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz