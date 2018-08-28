Yavuz yönetiminden yoğun bakım!

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Kulübün yönetimi ellerine fırçayı alıp tesisleri elden geçirirken, Kulüp Başkanı Volkan Elmaser ve yönetim kurulu, ellerinde fırçalarla tesisin onarımını ve temizliğini bizzat kendileri yaparken, fedakarlık örneği sergiliyor. Başkan Elmaser “Tesislere yeni sezon öncesi, elimizden geldiğince bakım yapıyoruz. Emeği geçen tüm dostlarımıza teşekkürler” dedi. Temizlik çalışmasına Fatih Erdinç, Şakir Tüylüoğlu, Ayhan Özkan, Volkan Elmaser katıldı.