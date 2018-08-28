Kentimizin önemli at yapı kulüplerinden İzmit Gençler Birliği Spor Kulübü, Esmeron Özel Sağlık Hizmetleri Ortak sağlık Birimi Şirketi nezdinde Kocaeli Cihan Hastanesi ile 1 yıllık sağlık anlaşması gerçekleştirdi. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Genel koordinatör zafer Durmaz, “Spor Kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Yapılacak Tetkikleri Kan şekeri, EKG ve gerek duyulması halinde Akciğer Filmi çekimi şeklinde olacaktır” dedi.
Bugün 12:09 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:11 TSİ )
İzmit GB’den önemli imza
Kentimizin önemli at yapı kulüplerinden İzmit Gençler Birliği Spor Kulübü, Esmeron Özel Sağlık Hizmetleri Ortak sağlık Birimi Şirketi nezdinde Kocaeli Cihan Hastanesi ile 1 yıllık sağlık anlaşması gerçekleştirdi.
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Bugün 12:09 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz