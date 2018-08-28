İzmit GB’den önemli imza

Kentimizin önemli at yapı kulüplerinden İzmit Gençler Birliği Spor Kulübü, Esmeron Özel Sağlık Hizmetleri Ortak sağlık Birimi Şirketi nezdinde Kocaeli Cihan Hastanesi ile 1 yıllık sağlık anlaşması gerçekleştirdi. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Genel koordinatör zafer Durmaz, “Spor Kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Yapılacak Tetkikleri Kan şekeri, EKG ve gerek duyulması halinde Akciğer Filmi çekimi şeklinde olacaktır” dedi.