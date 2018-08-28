Gölcük İY’den örnek organizasyon

Ancak Gölcük İdman Yurdu ezber bozmaya kararlı. Kulübün başkan vekili ve KASKF Genel Başkan vekili Hüseyin Bat ve Gölcük İdman Yurdu gönüllüleri, eski futbolcu, teknik adam ve taraftarları aileleriyle bir araya getirerek, örnek bir organizasyona imza attı. Başkanvekili Bat “Kulübümüzde top oynayan eski ve yeni Gölcük İdman Yurdu gönüllülerini bir araya getirdik. Bu organizasyonu her sezon başı geleneksel hale getireceğiz. Eşleri çocukları ile bizi onurlandıran eski sporcularımıza teşekkür ederiz” dedi.