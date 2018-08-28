Ancak Gölcük İdman Yurdu ezber bozmaya kararlı. Kulübün başkan vekili ve KASKF Genel Başkan vekili Hüseyin Bat ve Gölcük İdman Yurdu gönüllüleri, eski futbolcu, teknik adam ve taraftarları aileleriyle bir araya getirerek, örnek bir organizasyona imza attı. Başkanvekili Bat “Kulübümüzde top oynayan eski ve yeni Gölcük İdman Yurdu gönüllülerini bir araya getirdik. Bu organizasyonu her sezon başı geleneksel hale getireceğiz. Eşleri çocukları ile bizi onurlandıran eski sporcularımıza teşekkür ederiz” dedi.
Bugün 12:10 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:11 TSİ )
Gölcük İY’den örnek organizasyon
Kulüplerde görev yapmış olan yönetici, başkan, antrenör, futbolcular nedense daha sonra unutulur.
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Bugün 12:10 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz