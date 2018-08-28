Ketimizin ilk ve tek kaleci futbol okulunu yöneten, İhsaniyespor’un usta kalecisi Sertan Saral, Gölcük İdman Yurdu Kulübü çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Minikleri yarınlara iyi birer kaleci olarak yetiştirmeye ant içen Sertan Saral “Bizim zamanımızda kaleci okulu yoktu. Bunun eksikliğini hala hissediyoruz. Ben de böyle bir çalışma başlattım ve meyvelerini gelecekte hep beraber toplayacağız” dedi.
Bugün 12:10 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:12 TSİ )
Sertan’ın askerleri!
Ketimizin ilk ve tek kaleci futbol okulunu yöneten, İhsaniyespor’un usta kalecisi Sertan Saral, Gölcük İdman Yurdu Kulübü çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor.
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Bugün 12:10 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz