Sertan’ın askerleri!

Ketimizin ilk ve tek kaleci futbol okulunu yöneten, İhsaniyespor’un usta kalecisi Sertan Saral, Gölcük İdman Yurdu Kulübü çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Minikleri yarınlara iyi birer kaleci olarak yetiştirmeye ant içen Sertan Saral “Bizim zamanımızda kaleci okulu yoktu. Bunun eksikliğini hala hissediyoruz. Ben de böyle bir çalışma başlattım ve meyvelerini gelecekte hep beraber toplayacağız” dedi.