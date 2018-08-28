Kullarspor ve Kocaelispor’un fanatik taraftarlarından Süleyman Sak, lideri olduğu Kullar Meydan Taraftar Grubuna çağrıda bulunarak, sezon öncesinde yapılması gerekenleri anlattı. Sak şunları söyledi: Hepimizin takımı olan Kullarspor, yeni sezon hedefini şampiyonluk olarak belirlemiştir. #KULLARMEYDAN taraftar grubu Lideri olarak, başta ben olmak üzere, hiç bir menfaat gözetmeksizin, sonuna kadar destek vermek hepimizin görevidir... Lütfen sorunlarımızı sosyal medya da konu yaparak oluşan güzel atmosferi bozmaya çalışmayalım. Birlik ve beraberliğimize zarar vermek isteyenler karşısında dimdik bir şekilde #KULLARMEYDAN Taraftar grubunu bulur...!!!” dedi.
Bugün 12:11 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:14 TSİ )
Sak: İşte Kullar, işte Meydan!
Kullarspor ve Kocaelispor’un fanatik taraftarlarından Süleyman Sak, lideri olduğu Kullar Meydan Taraftar Grubuna çağrıda bulunarak, sezon öncesinde yapılması gerekenleri anlattı.
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Bugün 12:11 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz