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Bugün 12:17 TSİ- Sağlık ( G : Bugün 12:44 TSİ )

Acil A RH Negatif kana ihtiyaç var!

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Hastanesi Onkoloji bölümünde tedavi görmekte olan Cihat Küçük için acil A-RH Negatif (-) kana ihtiyaç vardır.

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Kocaeli Üniversitesi Araştırma Hastanesi onkoloji bölümünde tedavi görmekte olan hastamız Cihat KÜÇÜK için acil olarak A rh- (negatif) kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0541 676 30 86 numaralı telefonla irtibata geçmeleri önemle rica olunur..">Kocaeli Üniversitesi Araştırma Hastanesi Onkoloji bölümünde tedavi görmekte olan Cihat Küçük için acil A-RH Negatif (-) kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0541 676 30 86 numaralı telefonla irtibata geçmeleri önemle rica olunur.

Bugün 12:17 TSİ - Sağlık

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