Kocaeli Üniversitesi Araştırma Hastanesi onkoloji bölümünde tedavi görmekte olan hastamız Cihat KÜÇÜK için acil olarak A rh- (negatif) kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0541 676 30 86 numaralı telefonla irtibata geçmeleri önemle rica olunur..">Kocaeli Üniversitesi Araştırma Hastanesi Onkoloji bölümünde tedavi görmekte olan Cihat Küçük için acil A-RH Negatif (-) kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0541 676 30 86 numaralı telefonla irtibata geçmeleri önemle rica olunur.
Bugün 12:17 TSİ- Sağlık ( Güncelleme : Bugün 12:44 TSİ )
Acil A RH Negatif kana ihtiyaç var!
Kocaeli Üniversitesi Araştırma Hastanesi Onkoloji bölümünde tedavi görmekte olan Cihat Küçük için acil A-RH Negatif (-) kana ihtiyaç vardır.
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Bugün 12:17 TSİ - Sağlık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz