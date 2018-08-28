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Bugün 12:24 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:25 TSİ )

Ne yapın edin maça erken gelin!

Kocaelispor, 1 Eylül Cumartesi akşamı Fatsa Belediyespor ile Alikahya’da bulunan Kocaeli Stadı’nda karşılaşacak. Yeni stattaki ilk maç öncesi Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban öncülüğünde İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı düzenlendi. Taraftarlardan maça erken gelinmesi istendi.

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Kocaelispor, 1 Eylül Cumartesi akşamı Fatsa Belediyespor ile Alikahya’da bulunan Kocaeli Stadı’nda karşılaşacak. Yeni stattaki ilk maç öncesi Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban öncülüğünde İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı düzenlendi. Taraftarlardan maça erken gelinmesi istendi.

HEDEF STADI DOLDURMAK

Kocaeli, 1 Eylül Cumartesi gününe kilitlendi. Kocaelispor, kapılarını ilk kez açacak olan Kocaeli Stadı’nda 3. Lig’in yeni takımlarından Fatsa Belediyespor ile karşılaşacak. 33 bin kişilik stadın doldurulması hedefleniyor. Olağanüstü bir gün yaşayacak olan Kocaeli’de zahmetli gün öncesi İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı düzenlendi.

KAPILAR 16.30’DA AÇILACAK

Vali Yardımcısı Dursun Balaban öncülüğündeki toplantıda özellikle güvenlik tedbirleri ele alındı. Yeni stat çevresinin açık bir alana sahip olması nedeni ile güvenlik çemberinin de geniş tutulacağı belirtildi. Kocaeli Valiliği 1. Katı 4 No’lu salonda gerçekleşen toplantıda stat kapılarının ise saat 16.30’da açılacağı belirtildi.

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Toplantıda alınan kararlar şu şekilde

Stat kapıları 16.30’da açılacak.

Stat ve çevresinde seyyar satıcılara müsaade edilmeyecek.

Şüpheli şahıslara alkol kontrolü yapılacak.

Taraftar otobüsleri stadın dışında konuşlandırılacak, taraftar belli bir mesafe yürüyerek kapılara gelecek.

Stat kameralarındaki görüntüler eş zamanlı olarak emniyet merkezlerinden de takip edilecek.

Elektronik sigara, çakmak, kalem, bozuk para vs. maddeler stada sokulmayacak.

Taraftar 3 kez aranacak. İlk kontrolde üst araması, ikinci aramada üst araması ve bilet kontrolü üçüncü kontrolde ise detaylı arama yapılacak.

Bugün 12:24 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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