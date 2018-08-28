Finalin adı: Arslanbey GB - Köseköy Ateş

Üç yıl ara verilen turnuva, bu yıl yine fiyaskoyla sonuçlanıyor. 3 takım turnuvadan çekilirken, komiteyi de protesto etmişti. Kartepe Kulüpler Birliği’nin düzenlediği turnuvaya gölge düşmüştü. Seneye turnuvanın nasıl düzenleneceği de merak konusu oldu. Eski adıyla Keltepe, şimdi adıyla Kartepe Turnuvası yaklaşık 1.5 aydan beri devam ediyor. Arslanbey Stadı’nda oynanan yarı final maçları sonrasında 2 takım finalist oldu.

FİNAL CUMA GECESİ ARSLANBEY STADI’NDA…

Arslanbey GB ile Köseköy Ateşspor takımları, cuma gecesi final maçına çıkacak ve bu yılın şampiyonunu belirleyecek. Yarı finalin ilk maçında Arslanbey GB spor ile Kartepe Belediyespor karşı karşıya geldi. Maçın tamamında üstün oynayan Arslanbey GB rakibini 5-0 yendi, finale çıkan ilk takım oldu. Arslanbey GB’nin gollerini. Barış (3), Faruk ve Emir attı. Günün ikinci maçında ise gol düellosu vardı. Köseköy Ateşspor, Nusretiyespor’u her iki yarıda attığı gollerle 5-2 yendi ve ikinci finalist oldu. Köseköy Ateşspor’un gollerini Sinan (2), Ekrem, Abdülhamit ve Sakıp attı. Nusretiye’nin golleri ise biri penaltıdan olmak üzere Faih (2)’ten geldi. Karşılaşma bu sonuçla biterken, cuma günkü final maçanda Arslanbey GBspor ile Köseköy Ateşspor’un karşılaşması kesinleşti. Üçüncülük maçı ise Nusretiye ile Kartepe Belediyespor arasında oynanmayacak. İki takım da maça çıkamayacak. Yalnız final maçı oynanacak. Karşılaşma saat 18.00’de başlayacak ve ardından ödül töreni ile turnuva nihayet son bulacak.

FİNAL MAÇI (CUMA GÜNÜ)

18.00 ARSLANBEY GB-KÖSEKÖY ATEŞSPOR

KARTEPE BLDSPOR: 0 ARSLANBEY GB.SPOR: 5

STAT: Arslanbey (Turnuva Maçı)

HAKEMLER: Gökmen Ortak ***, Ebubekir Yalçın ***, Yusuf Öztürk ***

KARTEPE BLDSPOR: Uğur ** (Kemal *), Tunahan ** (Buğra **), Kadir **, Muzaffer **, Tuğra ** (Nejat **), Ömer **, Emirhan **, Sezgin **, Samet **, Burak **

ARSLANBEY GBSPOR: Oğuz ***, Emre Kavayel ***, Erman ***, Furkan ***, MUSTAFA *** (Duhan **), Salih ***, Mirsad ***, Barış **** (Emir ***), Emre Ayhan *** (Faruk **), Erdem *** (İbrahim **), Fatih *** (Ömer **)

GOLLER: Barış DK.27-29-54, Faruk DK.70, Emir DK.73

NUSRETİYESPOR: 2 KÖSEKÖY ATEŞSPOR: 5

STAT: Arslanbey (Turnuva Maçı)

HAKEMLER: Ebubekir Yalçın ***, Gökmen Ortak ***, Yusuf Öztürk ***

NUSRETİYESPOR: Zafer **, Kerem **, Enes Yüksel **, Ufuk ** (Enes Cesur **), Ercan ** (Tunahan *)(Burak *), Emirhan **, Yavuz **, Oğuz **, Fatih **, Emir ** (Bedirhan **), Selim ** (Muhammet **)

KÖSEKÖY ATEŞSPOR: Emre ***, Soner *** (Abdülsamet **), Çetin ***, Mehmet ***, Emihan *** (Özcan **), Oğuzhan ***, Sinan *** (Ceyhun **), Ekrem *** (Samet **), Recep *** (Bora **), Sakıp ***, Abdülhamit ***

GOLLER: Fatih DK.28 Penaltı ve 59 (Nusretiyespor), Sinan Dk.8-26, Ekrem DK.35, Abdülhamit DK.55, Sakıp DK.60 Penaltı (Köseköy Ateşspor)

NOT: Muhammet DK.62 Penaltı kaçırdı (Nusretiyespor)

K.KART: Oğuz DK.60 (Nusretiyespor)