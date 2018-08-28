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İshakçılar Er Meydanı göz kamaştırıyor…

Hem görünümü hem de yapısal özellikleriyle Türkiye genelinde örnek tesislerden biri olarak nitelenen İshakçılar Er Meydanı, Eylül’de yapılacak olan güreşlerle birlikte hizmete açılacak.

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Belediyenin vizyon projeleri arasında yer alan İshakçılar Er Meydanı’nın açılışı için artık geri sayım başladı. Derince’nin 7 yeni mahallesi Çavuşlu, Geredeli, Karagöllü, Kaşıkçı, Tahtalı, Terziler ve Toylar'ın merkezi olan İshakçılar’a kazandırılan Er Meydanı, güreş camiası tarafından örnek proje olarak nitelendiriliyor. 5 bin seyirci kapasitesine sahip olan İshakçılar Er Meydanı ile Derince, güreşlerin yeni merkezi olmaya aday. Eylül ayında yapılacak olan Taşköprü Hasat Sonu Festivali ve Yağlı Güreşleri ile açılışı gerçekleşecek olan Er Meydanı’nda incelemelerde bulunan yetkililer mesaj verdi.

İNCELEMELERDE BULUNDULAR

Geride kalan dört yıllık süreçte İshakçılar’a birbirinden önemli hizmetler sunduklarını belirten Başkan Bulut, “Sadece ilçe merkezine değil, Derincemizin köylerine de kalıcı eserler kazandırdık. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yaptığımız ortak çalışmalar neticesinde bölgenin altyapısını ve yollarını yeniledik. Sonrasında Kültür Merkezi ve Spor Kompleksi inşasını tamamladık. Dümbüldek Pınarı Mesire Alanı ve Beş Divanlı Rıza Bey Konağı’nı da yaptığımız düzenlemelerle ilçemize yeniden kazandırdık. Şimdi de sadece İshakçılar için değil Derincemiz ve Kocaeli için de çok önemli bir proje olan Er Meydanı’nda sona geldik. Bin 570 m2’lik alan üzerine inşa ettiğimiz, 5 bin seyirci kapasiteli Er Meydanı’nın açılışını yapacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. İnanıyorum ki Taşköprü Hasat Sonu Festivali ve Yağlı Güreşleri,  Er Meydanımız ile birlikte ülkemizin en önemli organizasyonları arasındaki yerini alacak” dedi.

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