Paşa Ali Gümüş'ün acı günü!

Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı ve AGD İzmit İlçe eski Başkanı olan aynı zamanda da 24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adayı olan Paşa Ali Gümüş’ün babası Mustafa Asım Gümüş hayatını kaybetti. 6 çocuk babası olan Gümüş’ün cenazesi bugün ikindi namazına müteakip İzmit Mehmet Ali Paşa camiinden kaldırılacak. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.