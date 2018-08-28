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Ereğlili balıkçılar 1 Eylül’e hazırlanıyor

Karamürsel Ereğli’deki balıkçılar, 1 Eylül’de başlayacak yeni balık sezonu öncesi son hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Balıkçılar, hayati öneme sahip  ağlarını örüp tekneleri tamir ediyor.

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Denizlerde 1 Eylül’de başlayacak balık avı sezonu öncesi Ereğli’li balıkçılar, yırtılan ağlarını örmeye, teknelerini tamir etmeye başladı. Su ürünleri kaynaklarından ekonomik yararlanmak, deniz ve iç sulardaki su ürünlerinin kalite ve stoklarının korunması amacıyla su ürünleri avcılığına getirilen genel yasakların 15 Nisan’da başlamasının ardından denize açılamayan balıkçılar, karada yeni sezonun hazırlıklarını tamamlamayı sürdürüyor.

“AĞLARA İYİ BAKMALIYIZ”

Karamürsel Ereğli’deki balıkçılar, 1 Eylül’de yeniden denize açılmak için geride kalan av sezonu boyunca zarar gören ağlarını örme işlemlerinin sonlarına yaklaştı. Balıkçılardan Hüsnü Özdeniz yaptığı açıklamada, yırtılan ağlarını eylül ayına kadar örerek eski haline getirmeye çalıştıklarını söyledi. Yeni sezon öncesi hummalı bir çalışma içinde olduklarını anlatan Özdeniz, ‘Sezon boyunca bu ağlar denize atılıyor. Bu nedenle yırtılıyor, parçalanıyor. Ağlara bakmazsak, tamir etmezsek, bakımını yapmaksak balık tutamaz ve para kazanamayız” dedi.

“UMARIM VERİMLİ GEÇER”

Ereğlili balıkçılar, ağların yanı sıra tekneler de yeni av sezonuna hazırlanıyor. Balıkçı teknesi sahibi Hüseyin Kaya, yıpranan teknelerini onarmaya ve eksikliklerini gidermeye çalıştıklarını belirterek, ağlarda ve teknelere de yapılan bakımların ardından 1 Eylül’de ‘vira bismillah’ diyerek denize çıkacaklarını söyledi. Kaya, “Ereğli’de 6 adet gırgır tekne sahibi var, inşallah önümüzdeki av sezonu verimli geçer, tüm balıkçıların yüzü güler” ifadelerini kullandı.

BALIK HALİ HAZIR DURUMDA

Öte yandan Ereğli Balık Hali yeni sezon için son hazırlıkları tamamlandı. 6 bin metrekare alan üzerinde kurulu olan Ereğli Balık Halinde tadilat çalışmalarının sonuna gelindi. 8 adet satış yeri, 1 adet kafeterya ve 8 adet tekne bakım ve ağ onarım alanının bulunduğu alanın tamamında boya ve sıva işlerinin sonuna gelindi. Ayrıca 150 metrekare alan güvenlik sebebiyle çitlerle çevrildi.

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