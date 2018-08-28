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Bugün 13:22 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 13:24 TSİ )

Kültür Okulları ailesi tanışma toplantısında buluştu

Özel Bilgili Kültür Okulları, 2018- 2019 eğitim – öğretim yılının açılışını Başiskele Kampüsü’nde tanışma toplantısı ile gerçekleştirdi.

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17 yıllık eğitim geçmişine sahip Özel Bilgili Kültür Eğitim Kurumları her geçen yıl büyüyen kadrosunu bu yıl yine genişleterek, bünyesine kattığı deneyimli öğretmenleri ile tanışma toplantısında bir araya geldi. Kurucu Ali Aydemir’in ev sahipliğini yaptığı programda Genel Müdür İsmail Aydemir, Eğitim Koordinatörü Saim Seçkin Aydemir ve okul idarecileri öğretmenler ile buluştu. Başiskele Kampüsü Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya İzmit Merkezde bulunan Özel Bilgili Kültür Temel Lisesi ve Özel Öğretim Kursu idareci ve öğretmenleri de katıldı.

YENİLİKÇİ VE MODERN BİR KAMPÜS

Başiskele Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan toplam 10 bin metrekare alan üzerine kurulu, doğa ile iç içe olan kampüs, kapalı spor salonu, kapalı yüzme havuzu, buz pateni pisti, açık spor alanları, konferans salonu, geniş bahçesi ve sıra dışı kulüp etkinlikleri ile öğrencilerine iyi bir eğitim için tüm imkânları sunuyor. Ayrıca bin 100 öğrenci kapasiteli kampüste öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri için birbirinden farklı atölye çalışmaları uygulanıyor.

“FARKIMIZI YİNE GÖSTERECEĞİZ”

Bir araya gelinen programda konuşan okul kurucusu Ali Aydemir, “37 senelik eğitimcilik hayatımda bugün tekrar ilk günkü heyecanımı yaşıyorum. Siz değerli öğretmenlerim ve idarecilerim ile birlikte, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının hayırlı ve başarılarla dolu olmasını temenni ediyorum. Bizler eğitimci olarak yeni nesilleri, vatanına ve milletine yararlı birer birey olarak yetiştirmeliyiz. İşimiz çok zor olabilir ama ben sizlere güveniyorum. Güçlü kadromuz ile farkımızı bu senede göstereceğimizden hiç şüphem yok” dedi.

Bugün 13:22 TSİ - Eğitim

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