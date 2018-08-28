Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 13:23 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:25 TSİ )

Vodafone FreeZone Ligi'nde yarı finale doğru

Vodafone FreeZone, Şampiyonluk Ligi'nde 9 haftalık lig aşamasının ardından, çeyrek final heyecanı da geride kaldı ve adını yarı finale yazdıran dört takım belli oldu.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Türkiye’nin ilk ve tek profesyonel espor ligi olan League of Legends Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde yarı finale yükselen takımlar da belli oldu. Royal Bandits'in liderlik koltuğunda, Bahçeşehir SuperMassive’in ise hemen arkasında kapattığı lig aşamasının sonunda, iki takım doğrudan yarı final vizesini almayı başardı. 

FİNAL MAÇI NEFES KESECEK

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde, TBF sahnesine çıkacak takımlar, 1 Eylül ve 2 Eylül tarihlerinde oynanacak karşılaşmalar sonucunda belli olacak. İlk mücadele 1 Eylül Cumartesi günü 16.00’da Royal Bandits ve Dark Passage arasında oynanacak. Diğer finalisti ise 2 Eylül Pazar günü yine saat 16.00’da oynanacak Bahçeşehir SuperMassive ile 1907 Fenerbahçe Espor mücadelesinin ardından öğreneceğiz.

Bugün 13:23 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Sigara kullanıyor musunuz?
TÜPRAŞ, işçi alacak! mask
TÜPRAŞ, işçi alacak!
TOKİ, Kocaeli'deki o evleri açık artırma ile satacak mask
TOKİ, Kocaeli'deki o evleri açık artırma ile satacak
Kiracılara önemli uyarı mask
Kiracılara önemli uyarı
Gayrimenkulde yeni kampanya yarın mask
Gayrimenkulde yeni kampanya yarın
Altında son durum! mask
Altında son durum!
Memura 3’lü zam geliyor mask
Memura 3’lü zam geliyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
"Otoparkımız ilk bir yıl ücretsiz olacak" mask
"Otoparkımız ilk bir yıl ücretsiz olacak"
Kocaeli'ye 8 yeni okul yapılacak mask
Kocaeli'ye 8 yeni okul yapılacak
Katliam gibi kazanın acısı Kocaeli’ye düştü mask
Katliam gibi kazanın acısı Kocaeli’ye düştü
Denizden palamut fışkırıyor! mask
Denizden palamut fışkırıyor!
TÜPRAŞ, işçi alacak! mask
TÜPRAŞ, işçi alacak!
Mangal kömürü fabrikası kapanıyor mask
Mangal kömürü fabrikası kapanıyor

GALERİ

Bu eşekler emekliliklerini Kartepe'de geçiriyor mask
Bu eşekler emekliliklerini Kartepe'de geçiriyor
Tepecik Mahallesi'nde KORKUTAN YANGIN! mask
Tepecik Mahallesi'nde KORKUTAN YANGIN!
Serindere Kanyonu’ndaki cenneti gördünüz mü? mask
Serindere Kanyonu’ndaki cenneti gördünüz mü?
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı mask
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Twitter fenomeninin Kocaeli paylaşımı beğeni rekoru kırdı! mask
Twitter fenomeninin Kocaeli paylaşımı beğeni rekoru kırdı!
TEM felç! Tatilciler dönüyor... mask
TEM felç! Tatilciler dönüyor...
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL