Vodafone FreeZone Ligi'nde yarı finale doğru

Türkiye’nin ilk ve tek profesyonel espor ligi olan League of Legends Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde yarı finale yükselen takımlar da belli oldu. Royal Bandits'in liderlik koltuğunda, Bahçeşehir SuperMassive’in ise hemen arkasında kapattığı lig aşamasının sonunda, iki takım doğrudan yarı final vizesini almayı başardı.

FİNAL MAÇI NEFES KESECEK

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde, TBF sahnesine çıkacak takımlar, 1 Eylül ve 2 Eylül tarihlerinde oynanacak karşılaşmalar sonucunda belli olacak. İlk mücadele 1 Eylül Cumartesi günü 16.00’da Royal Bandits ve Dark Passage arasında oynanacak. Diğer finalisti ise 2 Eylül Pazar günü yine saat 16.00’da oynanacak Bahçeşehir SuperMassive ile 1907 Fenerbahçe Espor mücadelesinin ardından öğreneceğiz.