İYİ Parti’nin basın açıklamasına engel

İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman haftalık olağan basın toplantısını gerçekleştirdi. İl binası yerine SEKA Kağıt Müzesi önünde açıklama isteyen Kaman’ın açıklaması izinsiz olduğu gerekçesiyle güvenlik güçleri tarafından engellendi. Kaman, İzmit Kaymakamlığı’ndan izin aldıklarını belirtse de güvenlik güçleri müze önünde açıklama yapmanın yasak olduğunu söyledi. Açıklamasını müzeden uzaklaşarak yapan Kaman, “Basın toplantımızı SEKA Kâğıt Müzesi önünde yapmak istedik. Bunun sebebi devasa bir kurum olan SEKA kağıt fabrikasının, selüloz fabrikalarının kapatılıp yerine müze yapılmış olması. Konunun neden gündeme geldiği sorusu ise şöyle açıklanabilir; biliyorsunuz ki 16 yıldır iktidarın söylemleri, ekonomi şaha kalkacak, kanatlanıyoruz, yükseliyoruz ibareleri üzerinden istekleri, temennilerini bildirdiler” dedi.

Kendi kitabımızı gazetemizi basamıyoruz

Kaman, “SEKA Park’ın bahçelerine lale dikiyorsunuz. Sizin yaptığınız üretimle alakalı değil, üretimi durdurmak ve Türkiye’yi dışa bağımlı hale getirmektir. Türkiye kağıt ithalatına 3 milyar dolar para harcıyor. 1 ton kağıt 400 dolardan 800 dolara çıktı. Kitap kağıdı basamıyoruz, kağıt fiyatı 7 bin 650 Euro’dan 900 Euro’ya çıktı. Türkiye kendi kitabını kendi gazetesini basacak durumdan aciz hale geldi. Bunun tek sebebi selüloz üretiminin durmasıdır. Türkiye’de selüloz üretimi halihazırda yapılmamaktadır. Selüloz hammaddesi yapılamamaktadır. Türkiye’deki çalışan fabrikalar müze haline getirilmiştir. Bugün burada iktidarın hatasını dile getirmek için toplanmış bulunmaktayız” dedi.

İktidarı eleştirdi

İktidara seslenen Kaman, “16 yıldır hep haklı gözüktünüz. Yatırım dedik, yol ve inşaat dediniz. Fabrika dedik, babalar gibi satarız dediniz. Eğitim dedik, 7 defa sistem değiştirdiniz. Sağlık dedik üniversite hastanesinde hacamat tedavisi başlattınız ama yerli imal edebileceğimiz ultrason cihazımız yok. Tarım dedik mercimek ithal eder hale geldik. Hayvancılık dedik domuz ve at eti ithal ediyoruz. Üniversitede kalite dedik lise ayarında üniversiteler yaptınız. Dünya sıralamasında ilk 100’de üniversitemiz yok. Teknolojiye yatırım dedik bilgisayardan çıktı alacak yazıcı makinamız yok. Ordu dedik dize getirdik dediniz. Ekonomi dedik 16 yıldır tekraren çok yakında şaha kalkacak dediniz. Yerli araba dedik bugün yarın olacak dediniz” dedi.

Tek yol kaldı, bunlar değişecek

Kaman, “FETÖ’cüler yanınızda dikkat edin dedik, önce o bir dini lider, vatansever dediniz daha sonra FETÖ’cü sizsiniz dediniz. Saray dedik lazım dediniz. Adalet dedik bir size işlemez hale geldi. Basın özgürlüğü dedik, medyayı toptan satın aldınız. Parlamenter sistem dedik, damadınız bakan oldu. Yüce Türk milletine söylüyorum. 16 yıldır yanlış işler yapılıyor dedik. Şimdi biz haklı çıktık ama Basra yandıktan sonra. Yok mu bunun bir çaresi, var tabi ki. Para her zaman bulunur, fabrika her zaman kurulur. Vergi sistemi ise kolaylaşır, eğitim düzelir. Sistem değişir. Ancak bunların zihniyeti değişecek diye beklerseniz 16 yıldır değişmedi değişmez de. Tek yol kaldı; bunlar değişecek! Saygılarımla” şeklinde konuştu.