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Nesrin Şampiyon oldu

Okçuluk Spor Kulübü Sporcumuz Nesrin Takcı Yassı; Malazgirt ve Ahlat' ta yapılan 2. Anadolu’nun Fethi Kupası Geleneksel Okçuluk Yarışması’nda Bayanlar Puta Koşusu’nda (yarışmasında) şampiyon oldu.

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Okçuluk Spor Kulübü Sporcumuz Nesrin Takcı Yassı; Malazgirt ve Ahlat' ta yapılan 2. Anadolu’nun Fethi Kupası Geleneksel Okçuluk Yarışması’nda Bayanlar Puta Koşusu’nda (yarışmasında) şampiyon oldu. Uluslararası ETNO festivali bünyesinde yapılan Geleneksel Okçuluk Yarışması’nda Kocaeli Okçuluk Kulübü sporcumuz Nesrin Takcı Yassı 64 farklı kulübün sporcularıyla mücadele edip 3’üncü olmayı başarmıştı. Okçuluk Kulübü Başkanı Tülay Uçar Uzuntaş, “Bu başarısından dolayı kendisini tebrik ederiz. Başarıları daim olsun” dedi.

Bugün 14:01 TSİ - Spor

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