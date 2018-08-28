Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 14:02 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:04 TSİ )

Şimdiki çocuklar çok şanslı…

Derince Belediyesi’nin ilçedeki 6-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik ve ücretsiz olarak düzenlediği Yüzme Şenliği’ne katılan minikler, havuzda hem yüzme öğreniyor, hem de keyifli vakit geçiriyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Derince Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, yoğun ilgi görüyor. Hemen hemen her yaş grubundan insanın adeta hiç boş bırakmadığı, özellikle gençler ve bayanların yoğun ilgi gösterdiği Kapalı Yüzme Havuzu, sadece Derince’ye değil, Kocaeli geneline de hitap ediyor. Özellikle Derince sınırları içerisinde yer alan ve İsmetpaşa Stadı ile birlikte yıkımı gerçekleştirilen yüzme havuzunun ardından, bölgedeki önemi daha da artan Derince Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu, ilçenin geleceğine yapılan en önemli yatırımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

425 ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ EĞİTİM VERİLİYOR

25 metre uzunluğunda, 7 kulvarlı olarak inşa edilen Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nda yaz dönemiyle birlikte çok önemli bir proje de hayata geçti. Derince Belediyesi tarafından ilçedeki 6-12 yaş aralığındaki çocuklar için ücretsiz olarak düzenlenen Yüzme Şenliği ilgi görüyor. Şenliğe katılan minikler, havuzda ikinci hafta eğitimlerini de geride bıraktı. Burada uzman eğitmenler eşliğinde yüzme sporunu öğrenen 425 öğrenci, yaş gruplarına göre kendilerine ayrılan gün ve saatlerde eğitimlerini alıyor. 

“ÇOCUKLARIMIZ HER ŞEYİN EN İYİSİNE LAYIK”

Derincelilerin Yüzme Şenliği’ne gösterdiği ilgiden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, “İlçemize kazandırdığımız projelerimiz arasında yer alan Yüzme Havuzu’nda çocuklarımız için düzenlediğimiz ücretsiz Yüzme Şenliği’ne katılan yavrularımızın heyecanına şahit olmak bizleri de mutlu ediyor. Çocuklarımız her şeyin en iyisine en güzeline layık. Bizler de hizmete sunduğumuz projelerimizle Derince’yi çocuklarımızın yaşamaktan mutluluk duyduğu bir kent haline getirmenin huzuru içerisindeyiz.” dedi.

Bugün 14:02 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Sigara kullanıyor musunuz?
Gölcük Başkanlık Kupası Futbol Turnuvası başladı mask
Gölcük Başkanlık Kupası Futbol Turnuvası başladı
Periler start aldı mask
Periler start aldı
İshakçılar Er Meydanı göz kamaştırıyor… mask
İshakçılar Er Meydanı göz kamaştırıyor…
Yavuz yönetiminden yoğun bakım! mask
Yavuz yönetiminden yoğun bakım!
Nesrin Şampiyon oldu mask
Nesrin Şampiyon oldu
Sak: İşte Kullar, işte Meydan! mask
Sak: İşte Kullar, işte Meydan!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
"Otoparkımız ilk bir yıl ücretsiz olacak" mask
"Otoparkımız ilk bir yıl ücretsiz olacak"
Kocaeli'ye 8 yeni okul yapılacak mask
Kocaeli'ye 8 yeni okul yapılacak
Katliam gibi kazanın acısı Kocaeli’ye düştü mask
Katliam gibi kazanın acısı Kocaeli’ye düştü
Denizden palamut fışkırıyor! mask
Denizden palamut fışkırıyor!
TÜPRAŞ, işçi alacak! mask
TÜPRAŞ, işçi alacak!
Mangal kömürü fabrikası kapanıyor mask
Mangal kömürü fabrikası kapanıyor

GALERİ

Ticari araç takla attı: 1 yaralı! mask
Ticari araç takla attı: 1 yaralı!
Bu eşekler emekliliklerini Kartepe'de geçiriyor mask
Bu eşekler emekliliklerini Kartepe'de geçiriyor
Tepecik Mahallesi'nde KORKUTAN YANGIN! mask
Tepecik Mahallesi'nde KORKUTAN YANGIN!
Serindere Kanyonu’ndaki cenneti gördünüz mü? mask
Serindere Kanyonu’ndaki cenneti gördünüz mü?
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı mask
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Twitter fenomeninin Kocaeli paylaşımı beğeni rekoru kırdı! mask
Twitter fenomeninin Kocaeli paylaşımı beğeni rekoru kırdı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL