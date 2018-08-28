Şimdiki çocuklar çok şanslı…

Derince Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, yoğun ilgi görüyor. Hemen hemen her yaş grubundan insanın adeta hiç boş bırakmadığı, özellikle gençler ve bayanların yoğun ilgi gösterdiği Kapalı Yüzme Havuzu, sadece Derince’ye değil, Kocaeli geneline de hitap ediyor. Özellikle Derince sınırları içerisinde yer alan ve İsmetpaşa Stadı ile birlikte yıkımı gerçekleştirilen yüzme havuzunun ardından, bölgedeki önemi daha da artan Derince Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu, ilçenin geleceğine yapılan en önemli yatırımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

425 ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ EĞİTİM VERİLİYOR

25 metre uzunluğunda, 7 kulvarlı olarak inşa edilen Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nda yaz dönemiyle birlikte çok önemli bir proje de hayata geçti. Derince Belediyesi tarafından ilçedeki 6-12 yaş aralığındaki çocuklar için ücretsiz olarak düzenlenen Yüzme Şenliği ilgi görüyor. Şenliğe katılan minikler, havuzda ikinci hafta eğitimlerini de geride bıraktı. Burada uzman eğitmenler eşliğinde yüzme sporunu öğrenen 425 öğrenci, yaş gruplarına göre kendilerine ayrılan gün ve saatlerde eğitimlerini alıyor.

“ÇOCUKLARIMIZ HER ŞEYİN EN İYİSİNE LAYIK”

Derincelilerin Yüzme Şenliği’ne gösterdiği ilgiden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, “İlçemize kazandırdığımız projelerimiz arasında yer alan Yüzme Havuzu’nda çocuklarımız için düzenlediğimiz ücretsiz Yüzme Şenliği’ne katılan yavrularımızın heyecanına şahit olmak bizleri de mutlu ediyor. Çocuklarımız her şeyin en iyisine en güzeline layık. Bizler de hizmete sunduğumuz projelerimizle Derince’yi çocuklarımızın yaşamaktan mutluluk duyduğu bir kent haline getirmenin huzuru içerisindeyiz.” dedi.