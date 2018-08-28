Periler start aldı

Geçtiğimiz sezon başarılı maçlar oynayan İzmit Belediyespor Kadın Basketbol takımı, önceki gün Medikal Park Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçi. Bu sezon Süper Lig’de oynamaya hazırlanan takım, adeta baştan aşağıya yenilenirken, 5 yeni transfer sağlık taramasının ardından, dün sabah Yahyakaptan Yıldız Konutları’nda yer alan BOF Fitness Salonu’nda 1.5 saat çalışma yaptı.

KÖPRÜCÜ UMUTLU

Antrenör Mert Köprücü, sezonun ilk çalışmasını dün Atatürk spor salonunda ikinci çalışmasını yaptırdı. Çalışmaya 6 sporcu katıldı. Transfer görüşmeleri Avrupa ve Amerika nezdinde sürüyor. Yabancılar, en az 15 gün aha takıma katılamayacak. İzmit Belediyespor bayan basketbol takımının Türk oyuncuları, idmanlarını her gün Fitness ve salon çalışmalarıyla devam ettirecek.