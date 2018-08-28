Altınova-Çayırova / Bozüyük-Bel. Derince

BAL takımlarının birbiriyle mücadele edeceği ve yine tek maç eliminasyon sistemine göre oynayacağı maçlarda iki temsilcimiz de yarın sahaya çıkıyor. Çayırovaspor, Altınova ile deplasmanda oynayacak ve bu maç Hersekli Ahmet Stadı’nda yapılacak. Bir diğer temsilcimiz Belediye Derincespor ise Bozüyük deplasmanında sahaya çıkacak. Her iki maç da 16.30’da başlayacak ve beraberlik halinde uzatmalar oynatılacak. Beraberlik yine bozulmazsa penaltılara başvurulacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA GÜNÜN PROGRAMI:
14:30 SİNOP-ÜNYE 1957
14:30 YENİ AMASYA-KIRIKKALE B.ANADOLU
15:15 KİLİS BLD.-DİYARBAKIR YOL
15:30 IĞDIRES-AĞRI 1970
15:30 SERHAT ARDAHAN-SARIKAMIŞ G.B.
15:30 YÜKSEKOVA B.-MUŞ MENDERES
15:30 BİTLİS Ö.DERE-MARDİN B.ŞEHİR
15:30 1955 BATMAN B.-SİİRT İL ÖZEL İ.
15:30 DERSİM 62-K.YILDIRIM
16:00 68 AKSARAY B.-MUT İ. YURDU B.
16:30 KÜTAHYA-ÖDEMİŞ
16:30 BUCAK OĞUZHAN-BİGA
16:30 GAZİOSMANPAŞA-EDİRNE
16:30 ÇENGELKÖY FUT.Y.-ÇERKEZKÖY 1911
16:30 ALTINOVA B.-ÇAYIROVA
16:30 BOZÜYÜK VİTRA-B. DERİNCE
16:30 MALTEPE-BEYLERBEYİ
16:30 YENİÇAĞA-BARTIN
18:30 ISPARTA DAVRAZ-KALE B.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz