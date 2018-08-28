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Bugün 14:06 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:11 TSİ )

Altınova-Çayırova / Bozüyük-Bel. Derince

Ziraat Türkiye Kupası’nda 1.Tur maçları yarın oynanıyor.

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BAL takımlarının birbiriyle mücadele edeceği ve yine tek maç eliminasyon sistemine göre oynayacağı maçlarda iki temsilcimiz de yarın sahaya çıkıyor. Çayırovaspor, Altınova ile deplasmanda oynayacak ve bu maç Hersekli Ahmet Stadı’nda yapılacak. Bir diğer temsilcimiz Belediye Derincespor ise Bozüyük deplasmanında sahaya çıkacak. Her iki maç da 16.30’da başlayacak ve beraberlik halinde uzatmalar oynatılacak. Beraberlik yine bozulmazsa penaltılara başvurulacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA GÜNÜN PROGRAMI:

14:30 SİNOP-ÜNYE 1957

14:30 YENİ AMASYA-KIRIKKALE B.ANADOLU

15:15 KİLİS BLD.-DİYARBAKIR YOL

15:30 IĞDIRES-AĞRI 1970

15:30 SERHAT ARDAHAN-SARIKAMIŞ G.B.

15:30 YÜKSEKOVA B.-MUŞ MENDERES

15:30 BİTLİS Ö.DERE-MARDİN B.ŞEHİR

15:30 1955 BATMAN B.-SİİRT İL ÖZEL İ.

15:30 DERSİM 62-K.YILDIRIM

16:00 68 AKSARAY B.-MUT İ. YURDU B.

16:30 KÜTAHYA-ÖDEMİŞ

16:30 BUCAK OĞUZHAN-BİGA

16:30 GAZİOSMANPAŞA-EDİRNE

16:30 ÇENGELKÖY FUT.Y.-ÇERKEZKÖY 1911

16:30 ALTINOVA B.-ÇAYIROVA

16:30 BOZÜYÜK VİTRA-B. DERİNCE

16:30 MALTEPE-BEYLERBEYİ

16:30 YENİÇAĞA-BARTIN

18:30 ISPARTA DAVRAZ-KALE B.

Bugün 14:06 TSİ - Spor

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