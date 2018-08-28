Gölcük Başkanlık Kupası Futbol Turnuvası başladı

Gölcük Süper Amatör ve 1. Amatör Küme Futbol Ligi takımlarının katıldığı Belediye Başkanlığı Kupası Futbol Turnuvası, Değirmenderespor ve Gölcük Asarköyspor takımlarının yaptığı açılış maçıyla başladı. A Grubu’nda Değirmenderespor ile Gölcük Asarköyspor 1-1 berabere kaldı. Hisareynspor ise Gölcük İdman Yurdu’nu 1-0 mağlup etti.
TURNUVAA KATILAN TAKIMLAR:
1-DEĞİRMENDERE SPOR KULÜBÜ
2-İHSANİYESPOR KULÜBÜ
3-HALIDERESPOR KULÜBÜ
4-HİSAREYNSPOR KULÜBÜ
5-SEKA DOĞANSPOR KULÜBÜ
6-GÖLCÜK İDMANYURDUSPOR KULÜBÜ
7-GÖLCÜK ASARKÖYSPOR KULÜBÜ
8-GÖLCÜK ŞİRİNKÖYSPORKULÜP
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz