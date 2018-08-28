Yılmaz: Fen ve Anadolu lisesi kontenjanları artırılmalı

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Kocaeli Şube Başkanı Göksal Yılmaz, yaptığı yazılı bir açıklama ile liselerde yapılan yerleştirmelere rağmen sistemsel sorunların yaşandığını ve başlayan kaosun bitirilemediğini öne sürdü. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yerleştirme kontenjanlarını açıkladığını belirten Yılmaz, Kocaeli’de Anadolu lisesi yerel yerleştirme kontenjanı 571 iken 3. nakil döneminde bu sayının 120’ye düşürüldüğünü kaydetti.

KONTENJAN RAKAMLARI

Bu durumun diğer okullarda da aynı sorunun devam ettiğini dile getiren Yılmaz, “Meslek liselerinde açık kontenjan 2 bin 595 iken, 3. nakil döneminde bu sayı 3 bin 781’e çıkarılmış. İmam hatip lisesi açık kontenjan 886 iken 1001’e çıkarılmış. Bu tablo LGS sınav sisteminin hangi amaçla çıkarıldığının Kocaeli özelinde, çok çarpıcı bir örneğidir” dedi.

“ÖĞRENCİLER MAĞDUR OLUYOR”

Sistemin değiştirilmesinden sonra dernek olarak uygulama sebebiyle veliler ve öğrencilerin olumsuz etkilenebileceklerini belirttiklerini dile getiren Yılmaz, “Ailelerin ve öğrencilerin mağdur edileceğini, istemedikleri okulları tercih etmek zorunda kalacakları uyarısında bulunmuştuk. Tablo bizim haklı olduğumuzu gösterdi. Bütün zorlamalara, yönlendirmelere, baskılara, teşviklere rağmen veliler ve öğrenciler, meslek liselerini, imam hatip liselerini tercih etmiyor” diye konuştu.

“KONTENJANLAR ARTIRILMALI”

Öğrenciler ile velilerin öncelikli olarak fen liseleri ile Anadolu lisesini tercih ettiğini kaydeden Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Veliler çocuklarının akademik eğitim almasını istiyor. Daha önce meslek lisesi ve imam hatip lisesini tercih eden öğrenciler 2. nakil döneminde Anadolu lisesi ve fen liselerini tercih ettikleri ortaya çıkıyor. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün veli ve öğrencilerin talep ve tercihleri doğrultusunda Anadolu liselerinin kontenjanlarını artırmalarını istiyoruz. Konunun takipçisi olacağız.”