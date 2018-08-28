Şile’nin Sungurlu Mahallesi'nde 63 yaşındaki Muzaffer Hatun dün öğle saatlerinde kaybolmuştu. Hisar Tepe Nail Hoca Çeşmesi bölgesinde torunun yanından ayrıldıktan sonra kayıplara karışan Hatun'un evinde, üzerinde “Beni aramayın” yazan bir not bulunmuştu. Jandarma ekiplerinin ve AFAD ekiplerinin yaşlı adamı arama çalışmaları gece boyunca devam etti. Gece yapılan aramalarda sonuç alamayan ekipler çalışmalarını sabah saatlerinden itibaren sürdürdü. Yapılan aramalar bugün öğle saatlerinde olumlu sonuç verdi. Şile Jandarma Komutanlığı ekipleri Komando Birlikleri ve AFAD ekipleri yaşlı adamı Kocaeli il sınırına bağlı Teksen köyüne yakın bir bölgede buldu.
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Şile'de kayboldu, Kandıra'da bulundu
Şile Sungurlu Mahallesi'nde kaybolan 63 yaşındaki Muzaffer Hatun’dan sevindirici haber geldi. Hatun, Kocaeli il sınırına bağlı Teksen köyüne yakın bir bölgede jandarma ekipleri tarafından bulundu.
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Bugün 14:24 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz