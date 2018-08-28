Merkez Hastanesi’nden sendika üyelerine indirim

Türk Kamu-Sen Kocaeli İl Temsilciliği ile Gebze’de faaliyet gösteren Merkez Hastanesi arasında protokol imzalandı. İmzalanan protokol gereği Türk Kamu-Sen Konfederasyonu’na bağlı sendikaların üyesi olan çalışanlar ile birinci derecedeki yakınları, hastanenin her türlü imkanından indirimli olarak yararlanabilecek.

SENDİKA BAŞKANLARI TÖRENE KATILDI

Düzenlenen işbirliği protokolü imza törenine Türk Kamu-Sen İl Temsilcisi Ömer Çeker, Merkez Hastanesi Müdürü Op. Dr. Koray Topçu, Türk Büro-Sen Kocaeli Şube Başkanı Rıfat Oypan, başkan yardımcısı İbrahim Çelebi, Merkez Hastanesi Kurumsal Tanıtım ve Pazarlama Temsilcileri Seçil Selda Meydan ve Ozan Sağlam katıldı.

ÇEKER’DEN TEŞEKKÜR

Çalışma ile ilgili olarak bilgi veren il temsilcisi Ömer Çeker, “Bu anlaşmanın her iki kuruma da hayırlı olmasını diliyorum. Üyelerimize ve birinci derece yakınlarına bu protokol ile sağlamış olduğumuz avantajlı sağlık hizmetinin hayata geçirilmesine katkı sunan herkese teşekkür ederim’’ dedi. Merkez Hastanesi Genel Müdürü Koray Topçu ise açıklamasında Türk Kamu-Sen ile işbirliği yapılmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.