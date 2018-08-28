İzmit’te yeni bir dernek kuruldu

Derneğin önceki gün ise özel bir konuğu vardı. Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri ve Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun danışmanı olan Gültekin Görüm, dernek yönetimi ile bir araya geldi.
GENÇLER MEMNUN KALDI
Gültekin Görüm’e ziyareti sırasında Gültepeliler Platformu Başkanı Taner Sinan Çakırer de eşlik etti. Dernek çalışmalarının ve yeni dönem hedeflerinin ele alındığı toplantıda Görüm ve genç yöneticiler fikir alışverişinde bulundu. Yeni Mahalle Radar Gençlik Derneği Başkanı Eni̇s Küçük, ziyareti dolayısıyla Gültekin Görüm’e teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz