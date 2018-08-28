Siirt’in Pervari ilçesinde gerçekleşen hain terör saldırısı sonucu şehit düşen Derdinceli Emre Kaan Arlı’nın üçüncü seneyi devriyesi dolayısıyla mevlit okutulacak. Bugün 20.00-21.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan mevlid-i şerif programı Arlı ailesinin Yenikent Mahallesi Şehit Öğretmen Erkan Aydın Caddesi No: 35 adresindeki evlerinde düzenlenecek. Şehidimiz Emre Kaan Arlı’nın babası Şaban Arlı, tüm vatandaşları yemek ikramının da olacağı mevlit programına davet ettiğini belirtti.
Bugün 14:36 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:40 TSİ )
Şehit Emre Arlı için mevlit okutulacak
Siirt’in Pervari ilçesinde gerçekleşen hain terör saldırısı sonucu şehit düşen Derdinceli Emre Kaan Arlı’nın üçüncü seneyi devriyesi dolayısıyla mevlit okutulacak.
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Bugün 14:36 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz