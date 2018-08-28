Şehit Emre Arlı için mevlit okutulacak

Siirt’in Pervari ilçesinde gerçekleşen hain terör saldırısı sonucu şehit düşen Derdinceli Emre Kaan Arlı’nın üçüncü seneyi devriyesi dolayısıyla mevlit okutulacak. Bugün 20.00-21.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan mevlid-i şerif programı Arlı ailesinin Yenikent Mahallesi Şehit Öğretmen Erkan Aydın Caddesi No: 35 adresindeki evlerinde düzenlenecek. Şehidimiz Emre Kaan Arlı’nın babası Şaban Arlı, tüm vatandaşları yemek ikramının da olacağı mevlit programına davet ettiğini belirtti.