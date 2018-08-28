Milliyetçi Hareket Partisi’nin(MHP) ilimizde tanınan ve parti adına saygı duyulan isimlerinden MHP İzmit İlçe eski Başkanı Kazım Akçay hayatını kaybetti. Akçay İzmit Hayırsevenler Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Akçay’ın cenaze törenine İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, KOTO Başkanı Necmi Bulut, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, çok sayıda partilinin yanı sıra Akçay’ın oğlu İsmail Akçay, damadı Vedat Soykan ve Salih Pamukoğlu, kızları Şükran Pamukoğlu, Şule Soykan ve sevenleri katılım gösterdi. Akçay’ın naaşı sevenlerinin omuzlarında Asri Mezarlığa gömülmek üzere götürüldü.
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Akçay, son yolculuğuna uğurlandı
MHP İzmit İlçe eski Başkanı Kazım Akçay sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
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Muhabir Ahmet Hazer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz