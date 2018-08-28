Akçay, son yolculuğuna uğurlandı

Milliyetçi Hareket Partisi’nin(MHP) ilimizde tanınan ve parti adına saygı duyulan isimlerinden MHP İzmit İlçe eski Başkanı Kazım Akçay hayatını kaybetti. Akçay İzmit Hayırsevenler Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Akçay’ın cenaze törenine İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, KOTO Başkanı Necmi Bulut, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, çok sayıda partilinin yanı sıra Akçay’ın oğlu İsmail Akçay, damadı Vedat Soykan ve Salih Pamukoğlu, kızları Şükran Pamukoğlu, Şule Soykan ve sevenleri katılım gösterdi. Akçay’ın naaşı sevenlerinin omuzlarında Asri Mezarlığa gömülmek üzere götürüldü.