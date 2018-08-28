Karamürsel Belediyesi yaklaşık 2 milyon liralık akaryakıt ihalesine hazırlanıyor. İhale ile belediyenin kiralık ve resmi araçlarına 300 bin litre motorin, 95 oktana 15 bin litre benzin alınacak. Alınacak olan akaryakıt belediye binasına uzaklığı en çok 16 kilometre mesafede olan akaryakıt istasyonunda bulunan pompasından araçlara aktarılacak. Akaryakıtın bir bölümü de Karamürsel Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü garajında bulunan yakıt tanklarına teslimi yapılacak. İhale tarihi ise 19 Eylül Çarşamba olarak belirlendi.
Bugün 15:20 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 17:22 TSİ )
Karamürsel Belediyesi, 2 milyonluk yakıt alacak
Karamürsel Belediyesi yaklaşık 2 milyon liralık akaryakıt ihalesine hazırlanıyor.
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Bugün 15:20 TSİ - Ekonomi
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Yorumlar
(1 )
Yaprak - millete 6,30 - 6,80 kendilerine ihale.
halk için de çalışalım biraz.
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