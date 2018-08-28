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Karamürsel Belediyesi, 2 milyonluk yakıt alacak

Karamürsel Belediyesi yaklaşık 2 milyon liralık akaryakıt ihalesine hazırlanıyor.

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Karamürsel Belediyesi yaklaşık 2 milyon liralık akaryakıt ihalesine hazırlanıyor. İhale ile belediyenin kiralık ve resmi araçlarına 300 bin litre motorin, 95 oktana 15 bin litre benzin alınacak. Alınacak olan akaryakıt belediye binasına uzaklığı en çok 16 kilometre mesafede olan akaryakıt istasyonunda bulunan pompasından araçlara aktarılacak. Akaryakıtın bir bölümü de Karamürsel Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü garajında bulunan yakıt tanklarına teslimi yapılacak. İhale tarihi ise 19 Eylül Çarşamba olarak belirlendi.

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Yorumlar

(1)
01

Yaprak - millete 6,30 - 6,80 kendilerine ihale.

halk için de çalışalım biraz.

Yanıtla . 0Beğen 28 Ağustos 16:22

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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