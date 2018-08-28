Kaldırımda cansız bedeni bulundu!

Alınan bilgi ve iddialara göre, İstanbul Beyoğlu’nda kaldırımda hareketsiz olarak bulunan ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlı ekiplerince hayatını kaybettiği tespit edildi. G.O.'nun Gebze’de ikamet ettiği öğrenilirken şahsın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Şahıs daha sonra toprağa verildi.