Alınan bilgi ve iddialara göre, İstanbul Beyoğlu’nda kaldırımda hareketsiz olarak bulunan ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlı ekiplerince hayatını kaybettiği tespit edildi. G.O.'nun Gebze’de ikamet ettiği öğrenilirken şahsın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Şahıs daha sonra toprağa verildi.
Bugün 15:24 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 15:32 TSİ )
Kaldırımda cansız bedeni bulundu!
İstanbul Beyoğlu’nda kaldırımda hareketsiz olarak bulunan ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlı ekiplerince hayatını kaybettiği tespit edildi.
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Bugün 15:24 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz