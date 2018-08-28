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Bugün 15:32 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 15:35 TSİ )

BİM, 350 ürününde zam kararı aldı!

Türkiye'nin en büyük marketler zinciri BİM, 350 ürününde zam kararı aldı.

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Yasin El Kadı, Cüneyd Zapsu ve Aziz Zapsu, Korkut Özal ve Mustafa Topbaş tarafından 1995 yılında kurulan marketler zinciri BİM, 350 ürününde zam kararı aldı. Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Ulusoy sosyal medya hesabından 350 ürüne zam yapılacağını açıklayarak "BİM markette fiyat ayarlaması yapan arkadaş: Dün gece yaklaşık 350 ürünün fiyatı değişti, ortalama ek fiyat artışı (diğer adı ile zam) %25-30. Enflasyon rakamlarını bekliyor halk." dedi.

Bugün 15:32 TSİ - Ekonomi

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