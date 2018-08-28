CHP İzmit İlçe Başkanlığında, bir süre şehir dışına çıkacak olan İlçe Başkanı Hakan Çakar'ın yerine İzmit İlçe Basın Yayın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Arda Başaran göreve getirildi. Başaran bir süreliğine vekaleten Çakar'ın yerine görevde bulunacak.
Bugün 16:04 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:12 TSİ )
CHP İzmit'te başkan Arda Başaran
CHP İzmit İlçe Başkanlığına vekaleten Arda Başaran atandı.
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Bugün 16:04 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz