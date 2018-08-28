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CHP İzmit'te başkan Arda Başaran

CHP İzmit İlçe Başkanlığına vekaleten Arda Başaran atandı.

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CHP İzmit İlçe Başkanlığında, bir süre şehir dışına çıkacak olan İlçe Başkanı Hakan Çakar'ın yerine İzmit İlçe Basın Yayın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Arda Başaran göreve getirildi. Başaran bir süreliğine vekaleten Çakar'ın yerine görevde bulunacak.

Bugün 16:04 TSİ - Siyaset

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