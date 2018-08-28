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Darıca'ya yeni prestijli caddeler

Darıca Belediyesinin ilçedeki üstyapı ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Darıca ya prestijli cadde mask
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Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, çevre düzenleme çalışmaları kapsamında cadde aydınlatmalarında ilk olarak Aşıroğlu Caddesi'nde uygulamaya geçildiği bildirildi. Prestij cadde uygulamalarının Aşıroğlu, İstasyon ve Fatih Sultan Mehmet caddelerinde uygulanacağı ve ışıklandırma çalışmalarının ardından asfalt ve kaldırım düzenlemelerinin yapılacağı ifade edildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, ilçeye hizmet ve eser üretmeye devam ettiklerini, verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini belirtti. Mahalle konaklarının açılışa hazır hale gelirken, Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki kapalı spor salonunun inşaatında çalışmaların devam ettiğini kaydeden Karabacak şunları söyledi: "Darıca merkezde söz verdiğimiz kapalı pazar alanının da temellerini attık. Emek Mahallesi'nde yapımına başladığımız Botanik Park ve Sırasöğütler Mahallemizdeki Trafik Eğitim Parkı'nın da çalışmaları hızla devam ediyor. Restorasyonunu tamamladığımız Tarihi Tekel Binası ve İskoliye Mektebi'ni, çok yakın bir tarihte Millet Kıraathanesi olarak hizmete açacağız."

Bugün 16:13 TSİ AA Kocaeli- Gündem

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