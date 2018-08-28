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İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğüne Aksoy, atandı

İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne Dr. Nazif Aksoy atandı.

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İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne Dr. Nazif Aksoy atandı. Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, Aksoy'a ilk ziyareti gerçekleştiren isimdi. Ergüney Aksoy'a yeni görevi için "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

Dr. Nazif Aksoy Kimdir?

18 Ocak 1987 Konya doğumlu olan Dr. Nazif Aksoy, Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Zorunlu hizmetini Van İpekyolu Devlet Hastanesinde tamamladı. İlimizde sırasıyla Körfez Kışladüzü ASM, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve İl Sağlık Müdürlüğü’nde görev yapan Dr. Nazif Aksoy evli ve 1 çocuk babasıdır.

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