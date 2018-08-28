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Bugün 17:33 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 17:35 TSİ )

Bayram tatilinde elektrik tüketimi düştü

Bayram tatili süresince iş yeri ve sanayi kuruluşlarının büyük kısmının kapalı olması tüketimin düşmesinde etkili oldu.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından derlenen verilere göre, 20-26 Ağustos'ta elektrik tüketimi bir önceki haftaya göre yüzde 24 azalarak 4 milyar 747 milyon 700 bin kilovatsaate geriledi.

6,2 MİLYAN KV/S ELEKTRİK KULLANILDI

Türkiye genelinde 13-19 Ağustos'ta elektrik tüketimi ise 6 milyar 277 milyon 152 bin kilovatsaat olarak kayıtlara geçti. 16 Ağustos'ta 942 milyon 193 bin kilovatsaate kadar çıkan elektrik tüketimi, bayramın birinci günü olan 21 Ağustos'ta 602 milyon 557 bin kilovatsaate geriledi.

Bugün 17:33 TSİ - Ekonomi

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