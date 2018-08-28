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En fazla linyit kömürü üretildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

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Buna göre, katı yakıtların haziranda toplam satılabilir üretim miktarları linyitte 6 milyon 631 bin 156 ton, taş kömürü kokunda 367 bin 275 ton ve taş kömüründe 94 bin 289 ton oldu. Teslimat miktarları ise linyitte 6 milyon 889 bin 209 ton, taş kömüründe 2 milyon 723 bin 587 ton ve taş kömürü kokunda 401 bin 637 ton olarak hesaplandı.

KARŞILAMA ORANLARI

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3,5 ile en düşük taş kömüründe gerçekleşti. Bu oran, taş kömürü kokunda yüzde 91,4 ve linyitte de yüzde 96,3 seviyesindeydi. Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, taş kömürü teslimatının yüzde 56,6'sı termik santrallere, yüzde 19,3'ü kok tesislerine, yüzde 9,9'u demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı.

Bugün 17:34 TSİ - Ekonomi

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