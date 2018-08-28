“Kırtasiye alışverişini esnafımızdan yapın”

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa zaman kaldığına ve anne-babaların okul alışverişine başladığına dikkati çekti.
“ESNAFIMIZ GÜVENİLİR”
Okul alışverişinde kalitesiz ve sağlıksız malzemelerin tercih edilmemesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, kitap, kalem, defter, silgi, çanta, boya gibi ürünlerin en çok kullanılan ve çocukların sürekli temas ettiği malzemeler olduğunu, bunların cilde ve sağlığa zarar vermemesi gerektiğini belirtti. Palandöken, Ticaret Bakanlığı denetimlerine göre bu ürünlerin yüzde 99'unun güvenilir bulunduğunu bildirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz