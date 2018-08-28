KSO’da eğitime devam

"Dış Ticarette Doğru Pazar Bulma Yöntemleri Trade-Map” konusu ile tertiplenen son eğitim bugün 10.00 ve 17.00 saatleri arasında KSA konferans salonunda düzenleneceği açıklandı. Ekonomi Bakanlığı’nın da destek verdiği çalışma kapsamında eğitimin Globalpiyasa.com işbirliği ile gerçekleşeceği belirtildi. Eğitime katılımın ücretsiz olduğu belirtildi.

EĞİTİM KONULARI

İhraç ürüne doğru pazarın Trade-Map uzerinden matriks oluşturularak tespiti.

Uygulamalı Trade-Map çalışması (Bilgisayarların getirilmesi eğitimin daha etkin olmasını sağlayacaktır)