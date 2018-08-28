Aras Kargo e-ticaretin zirvesinde

Yaklaşık 14 bin çalışan, 4 binden fazla araç, 29 transfer merkezi ve günde yaklaşık 500 bin gönderi ile Türkiye’nin en geniş dağıtım ağına sahip kargo şirketi konumunda yer alan Aras Kargo, alt yapı yatırımlarını sürdürüyor. Son dönemlerde özellikle teknoloji tarafındaki altyapı yatırımlarına öncelik veren Aras Kargo, e-ticaret altyapı şirketi İdeaSoft tarafından yayınlanan KOBİ E-Ticaret Raporu 2017' sonuçlarına göre KOBİ’lerin en çok tercih ettiği kargo şirketi oldu.

YÜZDE 34 İLE İLK SIRADA

KOBİ’lerin e-ticaret süreçlerine ışık tutmak amacıyla hazırlanan rapora göre 6 bin 500’den fazla sanal mağazadan 2017 yılında verilen 3 milyonu aşkın sipariş analiz edildi. Buna göre kullanıcılar, kargo şirketi tercihlerine göre siparişlerinin yüzde 34’ünü Aras Kargo ile teslimat talebinde bulundu.

MOBİL CİHAZ ÖNE ÇIKIYOR

Raporun sonuçlarına göre her 3 siparişten biri mobil cihazlar aracılığıyla gerçekleştirildi. Marmara; internetten en çok alışveriş yapan bölge olurken, tüketicilerin alışveriş için en çok pazartesi gününü tercih etti. Online siparişler zamanlamalarına göre incelendiğinde ise kullanıcıların 14.00-16.00 saatleri arasında internetten alışveriş yapmayı tercih ettiği görüldü.