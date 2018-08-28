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Zuchex Fuarı’na ilimizden 6 firma katılacak

13-16 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan 29. Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı’na ilimizden Ayrenk, Florkim, Goldex Plastik, Pan Mutfak, Papart Seramik ve Sahra Cam firmaları katılım sağlayacak.

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Uluslararası Zuchex, dünya genelinde tam 206 ülkeye ürün satışı gerçekleştiren züccaciye sektörünü, 29. kez Tüyap Beylikdüzü’nde buluşturuyor. Kocaeli’den dünyaya üretim yapan firmaların da tasarımı tescilli en yeni ürünlerini ziyaretçileriyle buluşturacağı Uluslararası Zuchex 2018’de sofra ve mutfak eşyalarından, elektrikli ev aletlerine, çelik mutfak eşyalarından dekoratif mobilya ve ev aksesuarlarına, ev tekstilinden cam, porselen ve seramiğe, plastik ev gereçlerinden, aydınlatma ve banyo & mutfak aksesuarlarına kadar binlerce tasarım sergilenecek.

FUARDAKİ SEKTÖRLER

Sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirecek olan fuar, sunacağı eşsiz ticaret fırsatları ve yeniliklerin yanı sıra birbirinden özel etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Ev ve mutfak eşyaları sektöründe faaliyet gösteren imalatçı, ihracatçı, ithalatçı ve distribütör firmaları, profesyonel satın alma heyetleri, zincir mağaza satın almacıları, bağımsız perakendeciler, toptancı-perakendeci kuruluşlar, bayi ve distribütörler, otel-restoran işletmecileri, catering ve organizasyon şirketleri, kurumsal hediyelik eşya satın almacıları, üretici ve ithalatçı firma yetkilileri bir araya gelecek.

İLİMİZDEN 6 FİRMA

13-16 Eylül tarihleri arasında bu yıl 29’uncusu düzenlenecek olan Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı’na ilimizden Ayrenk, Florkim, Goldex Plastik, Pan Mutfak, Papart Seramik ve Sahra Cam firmaları katılıyor. Son 10 yılda ihracatını yüzde 82 artırarak, dünya genelinde tam 206 ülkeye ürün satışı başarısına imza atan ve sadece 2017’de 4,2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren züccaciye sektörünü, Tüyap Beylikdüzü’nde buluşturacak olan fuar, sergilenen ürün çeşitliliğinin yanı sıra dört güne yayılan kültürel etkinlikleriyle de göz dolduruyor.

YARATICILIKLAR SERGİLENECEK

Bu kapsamda, Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği’nin (TKKAD) desteğiyle ülkemizde yapılan ilk kahve harmanı yarışması Zuchex 2018’in ev sahipliğinde gerçekleşecek. Mutfak Dostları Derneği’nin desteğiyle düzenlenen “Anadolu Tadında Lezzetler” etkinliğinde Türkiye’nin ünlü şefleri, yerel lezzetleri yeniden yorumlarken, kurulacak tasarım atölyesinde ise sektörün önde gelen isimleri seramik tabaklar, fincanlar ve muglar üzerinde yaratıcılıklarını sergileyecek.

55 FİRMA KATILACAK

Tüyap Beylikdüzü’nün 11 salonunda birden sezonun en yeni trendlerinin bir arada sunulacağı fuarın bir başka renkli etkinliğinde ise katılımcı markalar, “en şık akşam sofrası” seçilebilmek için yarışacak. ZUCHEX 2018’e, yurt içi ve yurtdışından 550 firmanın katılımı hedeflenirken, organizasyonu, 29 bin profesyonelin ziyaret etmesi bekleniyor.

Bugün 17:37 TSİ - Ekonomi

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