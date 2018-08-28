CHP'li Selahattin Kaya'dan Şevki Demirci'ye hodri meydan!

Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Yardımcısı Refik Tatar’a yönelik suçlamalar için basın açıklaması düzenledi. Demirci, toplantıda CHP Çayırova İlçe Başkanı Selahattin Kaya için de suçlamalarda bulunmuştu. Kaya suçlamalara yanıt verdi. Kaya, “Söyleyecek söz bulamıyorum. Ben size belgelerle kimin doğru olduğunu kimin yanlış olduğunu kimin ne olduğunu açıkladım. Herhalde açıklamada şunu görüyorum. Beni tehdit etmiş Şevki Demirci” diye belirtti.

RESMİ BELGELERİ DAĞITTIM

“Bilsin ki onun o tehditlerine pabuç bırakmam” diyen Kaya, “Ben muhalefet partisinin ilçe başkanı ve Çayırova’nın geleceği için, Çayırova’da yapılan tüm yanlışlıkları dile getiremeye çalışıyorum. Bunları yaparken de kimseyi karalamıyorum. Her zaman şunu söyledim ben siyaseten yapmadım bu açıklamaları. Yapmış olduğum bu açıklamaların resmi belgelerini basına dağıtmış bir kişiyim. Refik Tartar’ın ulusal gazetelere çıkmadan önce kendisi sağda solda Refik Tartar’ın aklandığını söyledi” ifadelerini kullandı.

AKLANMASI ANLAMINA GELMEZ

“Açık açık yalan söylüyor” diyen Kaya, “Bakanlıktan müfettişleri biz çağırdık diyor külliyen yalan. Halkın gözünün içine baka baka yalan söylemek yakışmıyor. Haydar Akar meclis kürsüsünden gündeme getirdi konuyu ve sonrasında İçişleri Bakanlığına suç duyurusunda bulundu. Bu duyurunun akabinde müfettişler geldi ve inceledi. Ben müfettişlerin bana söylediklerini söylemek istemiyorum. Siyaseten bir karar verileceğini biliyorduk. Bu kişinin aklanması anlamına gelmez. Bağımsız mahkemelerde yargılandıktan sonra aklandım diyebilir” dedi.

MÜFETTİŞLER SORUŞTURMAYA İZİN VERMEDİ

Konuşmalarına devam eden Kaya, “Siyaseten verişmiş bir kararla aklanmış olamaz. Ben 20 gün önce bir basın açıklamasıyla duyurdum bunu zaten. Denetim komisyonuna belediye raporları vermedi. Açık açık belgeli olmasına rağmen Şevki Demirci’nin vermiyorum diye imzası bulunması rağmen aynı müfettişler soruşturmaya izin vermedi. Refik Tartar ile ilgili aynı sonucun çıkacağına emin olduğumu söylemiştim. Bu konunun böyle olacağını biliyordum” diye belirtti.

TAPU KAYITLARI VAR ELİMDE

“Sıkıysa gider yargıya ve yargılanmak istediğin söyler” diyen Kaya, “Şimdi Şevki Bey’in yaptığı açıklamalar bir belediye başkanına yakışmıyor. Kendisini CHP’nin Genel Başkanı zannediyor herhalde beni görevden aldıracağını zannediyor. Bu daha bir başlangıçtır. Devamı gelecek bunu burada bırakmayacağım. Şevki Demirci’ye hodri meydan diyorum. Çayırova Şekerbpınar’da aldığı arsalar değil Türkiye’de aldığı arsaların belgesi var önümde. 2007 yılında aldı diyor Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu müdürlüğünün tapu kaydı var elimde” şeklinde konuştu.

2 TRİLYONLUK BAHÇEYİ NASIL ALDI?

Sözlerini sürdüren Tatar, “Refik Tartar 2017 yılının Temmuz ayında Mersin’de 12 bin metrekare limon bahçesi almış. Yine aynı isim Erdemli de yine limon bahçesi almış. Telefonda CHP Erdemli İlçe Başkanını aradım. Kızılalan’da ana cadde üzerinde 12 bin metrekarelik limon bahçesinin fiyatını sordum. Ana cadde üzerindeyse paha biçilemez dedi. Normal bir limon bahçesinin dönümü ne kadar eder diye sordum. Normalde 200 bin liradan limon bahçesinin dönümünü alırsın dedi. Yaklaşık 13 bin metrekarelik 2 trilyonluk bahçeyi nasıl aldı?” diye belirtti.

HANGİ PARAYLA ALDI?

“Şevki Bey’in anlattığı yalanları bir kenara bırakalım” diyen Kaya, “Peki Mersin’de bu kadar limon bahçesinin hangi parayla aldı? Onu açıklasınlar. Şevki Demir sen o bahçelere ortak mısın? Madem Refik Tartar bir yandan yanlış yapmışsın diyorsun bir yandan da avukatlığına savunuyorsun. Senin bu derece savunacak ilişkin nedir? Yanlış yapmışsa niye savunuyorsun? Refik Tartar’ı 700 liradan metrekaresini sattığı arsaları niye söylemedi? 700 TL’den 12 taksitle satıldığını niye konuşmuyorsun?” dedi.

HODRİ MEYDAN ŞEVKİ EFENDİ

Son olarak Kaya, “Sen kendi imzanla satıyorsun. Yani böyle bir şeyin cevabı var mı? Keşke Şevki Demirci sussaydı daha iyi olurdu. Sadece Refik ile ilgili değil birlikte çalıştığı özel kalem müdürünün belgelerle birlikte hepsinin ayrı ayrı dosyalarını açıklayacağım. Şevki Efendi bunlara nasıl cevap verecek. Benimle ilgili açıklamaları itham değil tehditti. Bütün bu işler 25 kuruşlukmuş. Hodri Meydan Şevki Efendi. Senden çekinseydim bu işleri yapmazdım. Ben bu işleri açıklamaya devam edeceğim” diyerek sözlerini sonlandırdı.