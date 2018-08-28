Kentimizde sıfır kilometre araç satan bayileri bir araya getirecek olan 7 ortaklı Kocaeli Otomotiv Yönetim ve Ticaret A.Ş. (KOYAŞ)’nin inşaatı durdu. İlimizde son dönemde en yüksek maliyetli organizasyonlarından biri olan bu projenin bütçesi yaklaşık 250 milyon lira olarak açıklanmıştı. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan proje, Kocaeli’de sıfır kilometre araçların bir araya gelmesi amacıyla 2017 yılında başlatılmıştı.

154 DÖNÜMLÜL DEV ARAZİ

Birçok büyük firmayı bir araya getiren projenin, yapılan görüşmeler sonrasında, Kullar Arıtma Tesisleri yanında bulunan 154 dönümlük alanda inşaat çalışmaları 2017 yılında başlamıştı. Fakat son günlerde artan ekonomik belirsiz ve dolar yükselişi ile piyasada yaşanan dalgalanmalar nedeniyle 180 işçinin çalıştığı inşaatta çalışmaların durduğu öğrenildi.

“PLAN BÜTÇE PROGRAMI YAPACAĞIZ”

24 bin metre kare alana kurulu olacak ve 12 markanın yer alacağı KOYAŞ’ın inşaatının durmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan KOYAŞ’ın ve Toyota Kaya Otomotiv’in Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Kaya, “Bayram öncesi yaşanan dolar kuru artışıyla ile birlikte bayramda ara verdik. İnşaatımızın tekrardan başlamasını hedefliyoruz. Tabi bunun için piyasaların biraz durulması gerekiyor. En son olarak plan bütçe programı yapıp inşaatı başlatmayı hedefliyoruz. Zaten bu projeyle ilgili kimseye taahhüdümüz olmadı. Şu tarihte biter diye bir sözümüz olmadı. O yüzden en kısa sürede çalışmalara tekrardan başlayacağımızı düşünüyorum.

KOYAŞ’I YAKINDAN İNCELEYELİM

KOYAŞ tamamlandığında içerisinde, yeni ve ikinci el araç satışı, kapsamlı araç bakım onarım ve koruma hizmetleri, otomobil meraklılarına hitap eden çeşitli mağazalar, deneme sürüşü pistleri, tematik kafe, restoran ve lokantalar yer alacak. Ayrıca sigorta acentesi, araç kredi ve benzer finansal hizmetler, bireysel ve kurumsal araç kiralama, sürücü kursu da yer alacak. Bu merkez içerisinde bir de otomobil müzesi düşünülüyor. Ahmet HAZER

PROJE ORTAKLARI

ERNAZ Otomotiv

ADAŞEN Otomotiv

EKCAN Otomotiv

FERTAN Otomotiv

KELEŞLER Otomotiv

KOCAELİ KAYA Toyota

HALDIZ Otomotiv