Olay akşam saatlerinde, 4 Temmuz Mahallesi Helvacı Sokak'ta meydana geldi. 34 JC 3707 plakalı çöp kamyonunda çalışan Ramazan Şengül, aracın arkasında asılı bulunduğu sırada geri manevra yapan kamyon park halindeki otomobile çarptı. Çöp kamyonunun arkasında asılı olan Ramazan Şengül'ün, kamyon ile otomobil arasına sol bacağı sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan Şengül, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kamyon ile otomobil arasında sıkıştı!
Karamürsel'de, çöp kamyonunda çalışan Ramazan Şengül (34), aracın arkasında asılı bulunduğu sırada kamyon ile otomobil arasında sıkışarak yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz