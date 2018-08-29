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Zekeriya Özak, İzmit Belediye Başkanlığına mı aday?

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, katıldığı bir canlı yayın programında İzmit Belediye başkanlığı adaylığı ile ilgili sorularına yanıt verdi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, katıldığı bir canlı yayın programında İzmit Belediye başkanlığı adaylığı ile ilgili sorularına yanıt verdi. Özak, partisi tarafından görev verilirse göreve hazır olduğunu belirterek, adaylık için sinyalleri verdi.

ZEKERİYA ÖZAK KİMDİR?

Zekeriya Özak, 1966 yılında Siirt’te doğdu. 1976 yılından bu yana İzmit’te ikamet ediyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu. Yüksek lisansı aynı üniversitede yaptı. Yüksek Mimar olarak kendi işyerinde çalışıyor. Evli ve 2 çocuk babası.

Bugün 09:40 TSİ - Siyaset

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