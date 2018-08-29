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Bugün 09:48 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 10:25 TSİ )

Dolar, 6.30 sınırına dayandı!

Serbest piyasada dolar 6,2940 liradan, euro ise 7,3520 liradan güne başladı.

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İstanbul Kapalıçarşı'da 6,2920 liradan alınan dolar 6,2940 liradan, 7,35 liradan alınan euro ise 7,3520 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 6,2320 liradan, euro ise 7,3050 liradan satılmıştı.

Bugün 09:48 TSİ - Ekonomi

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