İstanbul Kapalıçarşı'da 6,2920 liradan alınan dolar 6,2940 liradan, 7,35 liradan alınan euro ise 7,3520 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 6,2320 liradan, euro ise 7,3050 liradan satılmıştı.
Bugün 09:48 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 10:25 TSİ )
Dolar, 6.30 sınırına dayandı!
Serbest piyasada dolar 6,2940 liradan, euro ise 7,3520 liradan güne başladı.
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Bugün 09:48 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz