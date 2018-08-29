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Klima bozuldu 5 yaşlı hasta öldü

Japonya’da bir hastanede yatan 5 yaşlı hastanın aniden ölmesi üzerine başlatılan soruşturmada polis, kayıpların sıcak çarpmasından kaynaklanmış olabileceğini açıkladı.

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Japonya’da bir hastanede yatan 5 yaşlı hastanın aniden ölmesi üzerine başlatılan soruşturmada, hastanedeki klimaların çalışmadığı tespit edildi. Pazar günü şehirde 36,2 derece sıcaklık kaydedildiğini değerlendiren polis, kayıpların sıcak çarpmasından kaynaklanmış olabileceğini açıkladı. Japonya’nın Gifu şehrinde bulunan yaşlı hastalara hizmet veren hastanede yaşları 83-85 arasında değişen 2 kadın ve 2 erkek hastanın Pazar akşamı ve Pazartesi sabahı aniden hayatını kaybetmesi, yetkilileri harekete geçirdi. 5. hastanın da Salı öğleden sonra ölmesi üzerine olayda “profesyonel ihmal” olabileceği şüphesiyle başlatılan soruşturmada çarpıcı verilere ulaşıldı. Ölümlerin ardından “durumu ağır hastaların serin odalara taşındığı” iddialarını da değerlendiren valilik ve hükümet yetkilileri, Salı günü hastanede gerçekleştirdikleri denetimde, klimaların çalışmadığını belirledi. Hastane yönetimi ise klimaların 20 Ağustos’ta bozulduğunu ve onarım için 1 ay süre gerektiğini belirtti. Hastane yönetimi, 20 Ağustos’tan bu yana 9 adet fan kullandıklarını belirterek, ölümlerle fiziki koşulların arasında bağlantı bulunabileceği iddialarını reddetti.

‘Hastalar taşındı’ iddiası

Soruşturmaya yansıyan tanık ifadesine göre ise hastanede yatan babasını ziyaret eden 47 yaşındaki bir hasta yakını, Pazartesi günü hastaneye yaptığı ziyarette klimaların çalışmadığını gördüğünü söyledi. “Onun için endişeleniyorum” diyen hasta yakını, babasının 2. kattan başka bir kata taşındığını ifade etti. Polise göre, 83 ile 85 yaşlarındaki iki erkek ve iki kadın hasta, hastanenin 3. ve 4. katlarında kalıyordu ve ölümler Pazar akşam 8.40 ve Pazartesi sabah 11.35’te bildirildi.

‘Muhtemel ölüm nedeni sıcak çarpması’

Polis, Pazar günü 36,2 derece sıcaklığın ölçüldüğü Gifu’daki hastanede gerçekleşen ani ölümlerin nedeninin büyük ihtimalle sıcak çarpmasından kaynaklandığını belirtti. Detaylı soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Japonya’nın ‘sıcak’ yazı

Japonya, yalnızca Temmuz ayında 133 kişinin ölümüne sebep olan tehlikeli bir sıcaklık dalgasıyla mücadele ediyor. Yangın ve Afet Yönetim Ajansı’na göre, hafta boyunca Pazar gününe kadar, 5.890 kişi, sıcak çarpması veya ısınma nedeniyle hastanelere kaldırıldı.

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