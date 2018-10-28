Ağzımız ‘Bal’ yesin

Bölgesel Amatör lig (BAL) 9.Grup takımlarımızdan 3’ü daha, bugün mücadeleye çıkıyor. Derince ise dün Kütahyaspor deplasmanında sahaya çıktı. Doğantepe Maltepe’yi ağırlarken, Çayırovaspor, Kütahya Çamlıca’yı konuk edecek. Bu maçlar 14.00’te başlayacak. Derbentspor ise Vefa ile İstanbul’da oynayacak. Bu maçın başlama saati ise 15.00…

BUGÜN:

14:00 BAŞİS. DOĞANTEPE-MALTEPE

14:00 T.LİNYİT-ALİAĞA FUTBOL A.Ş.

14:00 ÇAYIROVA-KÜTAHYA ÇAMLICA

15:00 SULTANGAZİ-BOZÜYÜK VİTRA

15:00 VEFA-KOCAELİ B.DERBENT