Ağzımız ‘Bal’ yesin

Bölgesel Amatör lig (BAL) 9.Grup takımlarımızdan 3’ü daha, bugün mücadeleye çıkıyor. Derince ise dün Kütahyaspor deplasmanında sahaya çıktı. Doğantepe Maltepe’yi ağırlarken, Çayırovaspor, Kütahya Çamlıca’yı konuk edecek. Bu maçlar 14.00’te başlayacak. Derbentspor ise Vefa ile İstanbul’da oynayacak. Bu maçın başlama saati ise 15.00…
BUGÜN:
14:00 BAŞİS. DOĞANTEPE-MALTEPE
14:00 T.LİNYİT-ALİAĞA FUTBOL A.Ş.
14:00 ÇAYIROVA-KÜTAHYA ÇAMLICA
15:00 SULTANGAZİ-BOZÜYÜK VİTRA
15:00 VEFA-KOCAELİ B.DERBENT
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz