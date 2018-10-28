İzmit DSİ-Kale 1957 spor Körfez Eğitim-ihsaniye

Türkiye Bayanlar Voleybol 2.Ligi’nde iki temsilcimiz de yarın parkeye çıkıyor. İhsaniyespor, Balıkesir’de Körfez Eğitim Gelişim takımına konuk olacak. Maç 14.00’te başlayacak ve Burhaniye Spor Salonu’nda oynanacak. Bir diğer temsilcimiz genç İzmit DSİSpor ise, Kale 1857 Spor’u konuk edecek. Maç İzmit Şampiyon Hasan Gelmici Spor Salonu’nda oynanacak ve 13.00’te başlayacak.

GÜNÜN MAÇLARI:

BALIKESIR (BURHANIYE) 14:00 KÖRFEZ EĞİTİM GEL.-G. İHSANİYE

BURSA (CENGIZ GÖLLÜ) 15:00 AHMET ERDEM A.L.-NOVA GENÇLİK

ÇANAKKALE (BAYRAMİÇ) 13:00 YEŞİL BAYRAMİÇ-ÇİFTLİKKÖY BLD.

KOCAELI (HASANGEMİCİ) 13:00 İZMİT DSİ-KALE 1957 SPOR